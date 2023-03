Sbanda con l'auto e si ribalta in un fossato: una ragazza finisce in ospedale

FLUMIGNANO - Sbanda con l'auto e vola nel fossato catapultandosi con le ruote all'aria: ferita una ragazza di 30 anni. L'incidente è accaduto poco dopo le 11 di oggi giovedì 9 marzo lungo la strada che collega Flumignano a Torsa. Alla guida dell'utilitaria c'era una giovane di Pocenia che improvvisamente ha perso il controllo dell'auto in prossimità di una curva, finendo a bordo della strada. Nello schianto la macchina è finita nel fossato ribaltandosi con le ruote all'aria. Immediata la richiesta di aiuto che è arrivata al Sores di Palmanova. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare per liberare l'automobilista. Per lei si è reso necessario l'intervento dei sanitari arrivati in ambulanza e l'elisoccorso. La donna è stata quindi trasferita in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per essere sottoposta alla diagnostica.