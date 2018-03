Crollano i tralicci del passaggio a livello: bloccato un treno merci

di Paola Treppo

SANTA MARIA LA LONGA (Udine) -nella notte ildi Tissano a. Erano da poco passate le 6 di oggi, giovedì 15 marzo, quando è scattato l'allarme sul trattoin via dei Prati.La centrale di Rfi ha allertato subito la polizia ferroviaria della sede di Trieste che a sua volta ha contattato le forze dell'ordine di zona. Per cause in corso di accertamento, sono stati abbattuti i tralicci con ilprima dei binari; è stato necessariola circolazione deiin transito per dar modo ai vigili del fuoco di tagliare i tralicci e mettere in sicurezza tutta la sede stradale e l'area del passaggio a livello.A restare bloccato, alla fine, è stato un solo treno merci; nessuno si è fatto male. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno isolato le strade di accesso a questo punto di. Le opere di messa in sicurezza si sono concluse poco dopo le 7 e trenta. A danneggiare ipotrebbe essere stato un mezzo pesante ma al momento resta una ipotesi.