Pasian di Prato, scontro tra auto e bicicletta: in ospedale il ciclista

PASIAN DI PRATO - Una persona è rimasta soccorsa questa mattina, venerdì 24 febbraio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Pasian di Prato all'altezza del sottopasso della grande rotonda.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intervenute per rilievi e viabilità, si sono scontrati un'auto e una bici. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine e l'equipe sanitaria ha preso in carico la persona ferita, ovvero il ciclista rovinato malamente a terra dopo l'impatto. Trasporto in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza.