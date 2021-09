Frontale tra due auto in curva: due donne ferite, una è grave

PAGNACCO Grave incidente stradale, poco dopo le 7 di oggi, mercoledì 8 settembre, lungo l’ex strada provinciale 49, tra Feletto Umberto e Pagnacco in provincia di Udine. Due automobili, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente, in un tratto in curva. L'impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Le condizioni dei feriti sono serie, una delle due donne è stata intubata e trasportata in ospedale. Pesanti i rallentamenti al traffico