UDINE - Ragazzo urtato da un'auto: finisce a terra e non viene soccorso. L'incidente stradale è avvenuto all'alba di domenica 3 aprile, in via Tavagnacco a Udine. L'automobilista che ha causato il sinistro è scappato senza dare aiuto al giovane ferito. Il ragazzo, che ha 20 anni, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. E' scattata la caccia al pirata della strada.