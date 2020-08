Sbanda con l'auto e centra un albero: grave in ospedale

POZZUOLO DEL FRIULI - Ha perso il controllo dell'auto finendo per centrare un albero: soccorso, finisce in ospedale. È accaduto verso le 11.10 a Pozzuolo del Friuli. La squadra del distaccamento di Codroipo è intervenuta in Via Giacomo Leopardi a Pozzuolo del Friuli per un incidente stradale. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato una vettura che, per cause da accertare, era uscita di strada colpendo un albero. Il personale sanitario del 118 ha soccorso l'automobilista e i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e l'area dell'incidente. Sul posto anche i carabinieri che stanno accertando cause e responsabilità. Il conducente dell'auto ha riportato un politrauma © RIPRODUZIONE RISERVATA