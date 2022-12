Schianto mortale tra un camion e una bici, ciclista 44enne sbalzato nel fosso a 10 metri di distanza

MERETO DI TOMBA (UDINE) - Scontro fra un uomo in bicicletta e un mezzo pesante oggi, 8 dicembre, sulla ex strada provinciale 60: il ciclista Muhammad Sjed, 44 anni del Pakistan, è stato sbalzato a 10 metri di distanza dentro un fossato, per lui non c'è stato nulla da fare.

Dopo la chiamata al Nue112 gli infermieri della centrale operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'automedica proveniente da Udine. Hanno allertato le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.