Perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria: due uomini feriti e soccorsi all'alba

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria: l'incidente stradale è avvenuto intornoa lle 6 di questa mattina in via Campo, a Campolessi di Gemona del Friuli. Due uomini sono rimasti feriti. Sul posto, oltre ai soccorritori, i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e i vigili del fuoco.

I due feriti

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone coinvolte nell'incidente, che nel frattempo erano riuscite a uscire autonomamente dall'abitacolo. Uno dei due uomini ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stato controllato sul posto; l'altro uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, con l'elisoccorso, cosciente, stabile.