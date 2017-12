Colpo di sonno: perde il controllo dell'auto e cappotta, ferita 22enne

di Paola Treppo

VENZONE e GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Rientra a casa nel cuore della notte e, forse per un, perde il controllo della automobile che sta guidando, una. La vettura sbanda e si. Tanta paura nelle prime ore di oggi, domenica 31 dicembre, intorno alle 3 e mezza, lungo la strada statale, nel comune di, all'altezza della borgata di Portis.A dare l'allarme, facendo accorrere sul posto i vigili del fuoco e il personale medico dell'ambulanza sono alcuni automobilisti di passaggio che, vista la macchina ribaltata a bordo strada, temono il peggio.Al volante della Peugeot c'è unadi 22 anni, B.T. le sue iniziali, didel Friuli. La giovane per fortuna non è ferita gravemente tanto che, pur spaventata e stordita, riesce a uscire da sola dall'abitacolo. Sarà comunque assistita dall'equipe medica inviata sul posto dalla centrale operativa del Sores di Palmanova.Nella notte, intorno alla una, incidente stradale anche a Mortegliano lungo la regionale 353 all'altezza dell'incrocio per: nello scontro sono rimaste coinvolte due vetture e sono intervenuti i vigili del fuoco ma i conducenti dei mezzi e i passeggeri non sono rimasti feriti.