Si schianta con la moto sulla via panoramica: grave un centauro

di Paola Treppo

PONTEBBA (Udine) - Cade con la moto a, a, sulla strada provinciale 110, un tracciato panoramico che collega l'Italia con l'Austria molto amato dai centauri. Nell'impatto con l'asfalto, all'altezza del chilometro 3, restaL'incidente stradale è accaduto questa mattina, venerdì 3 agosto; vittima della caduta, che non ha coinvolto altri mezzi, undi 45 anni, italiano. L'uomo ha riportato la frattura della clavicola e un trauma al torace. Dopo l'allarme, sul posto è atterrato l'elicottero del soccorso sanitario, l'equipe medica lo ha stabilizzato e quindi trasportato in volo, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per tutti i rilievi i carabinieri della Compagnia di Tarvisio.