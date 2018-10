â€‹â€‹Schianto in moto a Verzegnis: 28enne muore sotto gli occhi del fratello

di David Zanirato

VERZEGNIS - Ancora strade insanguinate in Carnia. A distanza di due settimane dal motociclista che perse la vita a Cavazzo Carnico, ieri un altro centauro è rimasto vittima di un incidente stradale mortale, avvenuto stavolta lungo la strada ex provinciale 1 tra Verzegnis e Sella Chianzutan, attorno alle 12. Si tratta didetto Salvo, classe 1990, originario di Catania, ma residente a Codroipo. Il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto da strada, una Kawasaki 1000, sulla celebre strada che ogni fine settimana viene scelta dagli amanti delle due ruote per la spettacolarità delle sue curve e che a maggio ospita la classica cronoscalata di auto.Faro, gestore di un distributore di benzina lungo la statale 13 Pontebbana a Codroipo, in via Pordenone, stava facendo una gita in compagnia del fratello, che lo seguiva in sella ad un'altra motocicletta a pochi metri di distanza. I due fratelli avevano percorso la salita e si stavano apprestando a scollinare Sella, per poi scendere verso la Val d'Arzino.