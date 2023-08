Incidente mortale in moto, vittima un 35enne: lo trovano i passanti in un fossato

SANTA MARIA LA LONGA (UDINE) - Un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 agosto, a bordo strada, in un fossato, in via Casali Marcotti, nel territorio comunale di Santa Maria la Longa, da due persone che stavano passeggiando e che hanno notato una moto a terra. Hanno visto l'uomo privo di sensi nel fossato e hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica. Hanno attivato i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Palmanova. Purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Verosimile incidente stradale, tuttavia non testimoniato. Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.