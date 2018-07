Scontro tra Ford Fiesta e moto Suzuki: grave centauro di 25 anni

di Paola Treppo

SAN GIOVANNI AL NATISONE/SAN VITO AL TORRE (Udine) -a San Giovanni al Natisone all'incrocio tra via Casali e via Palmarina, all'altezza del civico 57, nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 luglio, poco prima delle 18.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione Villa Vicentina e Aiello del Friuli, intervenuti sul posto per tutti i rilievi e per la viabilità, si sono scontrate una motocondotta da undi, A.M. le sue inziali, e unacondotta da un uomo di 59 anni di San Giovanni, F.M. le sue inziali.Ad avere la peggio nell'impatto è stato il giovane centauro che è rovinato sull'asfalto. Il ragazzo è stato soccorso dalla equipe medica dell'elicottero che lo ha stabilizzato e lo ha trasportato in volo all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Per la messa in sicurezza dei mezzi i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli. Illeso il conducente della Ford.