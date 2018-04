di Paola Treppo

REANA e SANTA MARIA LA LONGA (Udine) - Duecon lesono accaduti a Reana del Rojale e a Santa Maria la Longa nel pomeriggio di oggi, domenica 8 aprile, e due centauri versano in gravi condizioni in ospedale.Il primo schianto si è verificato poco dopo delle 16 di oggi, in via Casali, vicino ai, a Santa Maria la Longa, nella Bassa Friulana. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto per rilievi e viabilità, unha perso il controllo della sua due ruote e ha riportato gravi lesioni; è stato soccorso dalla equipe medica di una ambulanza che lo ha poi trasportato inall'ospedale di Jalmicco di Palmanova. È grave.​Il secondo incidente, una fuoriuscita autonoma, è accaduto a nord di Udine, alle 16.10, nella frazione di, nel comune di Reana del Rojale, in via Pagani. In questo caso il centauro ha perso il controllo della due ruote ed è letteralmente "volato" in un campo, dentro undi irrigazione.Nel tremendo impatto ha riportato una gravissima lesione a una. Le sue condizioni sono molto serie ed è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Udine, per rilievi e accertamenti, e una ambulanza della Croce Rossa da Tarcento. Il centauro è stato accolto all'ospedale di Udine in codice rosso.