Si schianta con la moto al rientro a casa: centauro 36enne in fin di vita

di Paola Treppo

GRIMACCO e CORNO DI ROSAZZO (Udine) - Versa in, in stato di coma, ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Udine, un uomo di 36 anni di, A.C. le sue iniziali, che ha riportato un tremendo trauma alla testa a seguito di unaccaduto nella prima serata di ieri, domenica primo luglio, poco prima delle 20.30, a, nelle Valli del Natisone.L'uomo era in sella a unaquando, nel borgo di Dolina, ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada. Nell'impatto con l'asfalto ha riportato una gravissima ferita alla testa ed è stato trovato svenuto all'arrivo della equipe medica della ambulanza inviata dalla centrale Sores. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine; è in pericolo di vita. Per i rilievi e gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi in transito.