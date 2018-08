Moto contro camioncino: marito e moglie in gravissime condizioni

di Paola Treppo

MORTEGLIANO e LESTIZZA (Udine) - Versano indiche intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì primo luglio, sono rimasti coinvolti in unaccaduto lungo la provinciale 82 a Chiasiellis di Mortegliano.La coppia, lui di 39 anni, T.P. le sue iniziali, alla guida di una moto Suzuki 1000, e lei di 40 anni, G.S., trasportata in sella alla due ruote, è finita contro un motocarro condotto da un uomo di Mortegliano di 42 anni, M.G. le sue iniziali. Il camioncino è finito contro il guardrail al limitare di una stradina bianca che porta nei campi.L'impatto è stato tremendo; lacontro il motocarro e le condizioni della coppia sono parse subito molto gravi. Illeso, il conducente del camioncino ha chiamato aiuto e sul posto sono giunti i sanitari inviati dalla centrale Sores di Palmanova. Marito e moglie sono stati accolti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Entrambi sono in. Per i rilievi i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latisana. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.