Con la Honda contro il massicciata: motociclista 55enne in fin di vita

di Paola Treppo

FORNI DI SOPRA (Udine) - Versa inun uomo 55 anni che mentre percorreva la statale 52 Carnica, a, in direzione del, in sella alla sua motoSc28, ha perso il controllo della due ruote ed è andato aprima contro un muro di contenimento e poi contro il guardrail.L'impatto è stato tremendo e il centauro, S.G. le sue iniziali, un austriaco che risiede a, ha riportato lesioni molto gravi. L'incidente, una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi, si è verificato poco dopo le 12 di oggi, lunedì 18 giugno, all'altezza della progressiva chilometrica 58+900.Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario Fvg, decollato dalla elibase di Campoformido, e una ambulanza, in codice rosso. Le equipe mediche hanno raggiunto il luogo dell'incidente e hanno stabilizzato il ferito, trasportato poi in volo, con la massima urgenza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per lui la prognosi è riservata; l'uomo è in pericolo di vita. Ha riportato sospettee un grave trauma al torace. Per tutti i rilievi e gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.