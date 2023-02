Incidente sulla pista da cross di Aquileia. Minorenne cade dalla moto, ricoverato in gravissime condizioni

AQUILEIA - Giovanissimo cade dalla moto da cross. L'incidente oggi, 8 febbraio, intorno alle 18. Un minorenne, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto in una pista da cross ad Aquileia dalla sua due ruote riportando ferite piuttosto serie. Dopo la richiesta di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores sono intervenuti sul psoto con l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l'elisoccorso. Il ragazzo è stato subito assistito ed elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.