Scontro tra auto e moto, ragazzo di 25 anni sbalzato per 30 metri: è gravissimo

FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UDINE) - Tremendo incidente tra un'auto e una moto oggi, 7 giugno, in provincia di Udine. Nello schianto un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito e versa in condizioni gravissime.

Ragazzo sbalzato di 30 metri

Lo scontro tra auto e moto è avvenuto a Fiumicello Villa Vicentina, lungo via Libertà, indicativamente all'altezza del civico 25. Nell'impatto, il giovane, che viaggiava in sella alla motocicletta, è stato sbalzato di sella e ha fatto un volo di 30 metri. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l'elisoccorso.

Hanno attivato per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ragazzo che è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara in condizioni molto gravi.