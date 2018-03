Perde il controllo dell'auto e muore a 50 anni, illesa l'anziana madre

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Incidentenella notte a; a perdere la vita un uomo di 50 anni di, A.G. le sue iniziali che viaggiava su una vetturacon la, B.A., 74 anni, di, rimasta illesa. Le cause dell'stradale, una fuoriuscita autonoma, sono in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Uti Friuli Centrale intervenuta sul posto con una pattuglia insieme ai vigili del fuoco.L'uomo ha perso il controllo della vettura intorno a mezzanotte e mezza di oggi, venerdì 9 marzo, all'altezza di piazzale Faleschini, forse a causa di un. Sul posto sono giunte una ambulanza e una automedica inviate dalla centrale Sores di Palmanova. Il personale medico ha stabilizzato il 50enne che era incosciente e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine dove l'uomo è morto intorno alle 2.