di Paola Treppo

MOGGIO UDINESE - Incidente mortale sulla Pontabbana ieri pomeriggio. Due auto si scontrano frontalmente, per motivi ancora da accertare, in un lungo tratto rettilineo nel territorio di Moggio Udinese. Guido Pugnetti, friulano, 82 anni, che viaggiava con la moglie, è morto sul colpo. La moglie, gravemente ferita, è stata trasportata con l'elicottero del 118 all'ospedale di Udine. Feriti due giovani del Tarvisiano che viaggiavano sull'altra auto e sono stati accolti all'ospedale di Tolmezzo. Sono in corso gli accertamenti a cura dei carabinieri della stazione di Moggio Udinese della Compagnia di Tarvisio e dei vigili del fuoco.

