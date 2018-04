Tragedia dopo il pranzo di Pasqua Auto fuori strada: muore la mamma

di Paola Treppo

RIVIGNANO e BERTIOLO (Udine) -nel tardo pomeriggio di oggi, domenica primo marzo, aTeor.Unadi Bertiolo stava viaggiando su una auto per fare rientro a casa dopo ildiquando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latisana, l'auto, una station vagon bianca, è sbandata ed è andata a finire contro un muretto di un ponticello sul fiume StellaSiamo sulla strada provinciale 7, sulla direttrice Rivignano -. Sul posto è intervenuta subito una ambulanza inviata sul luogo dell'incidente dalla centrale Sores di Palmanova ed è atterrato l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Nello schianto, una fuoriuscita autonoma avvenuta intorno alle 18.30, èsul colpo una donna di 43 anni del vicino paese diLa vittima viaggiava con ilche guidava l'auto, una Opel Zafira, e che è rimasto illeso, e con duedi 15 e 10 anni, che sono rimasti feriti in maniera non grave, portati in ospedale a Latisana. Sul posto anche i vigili del fuoco.