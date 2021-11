SEDEGLIANO - Un uomo è morto in seguito a un gravissimo incidente stradale nella serata di sabato 6 ottobre a Sedegliano, nella frazione di Coderno. Era a bordo della sua moto, quando per cause ancora al vaglio ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di una stalla che si trovava sul percorso, a bordo strada. Non c'è stato nulla da fare, l'uomo è morto sul colpo.