LESTIZZA - Allegro, sorridente, solare. Così ieri mattina alla messa, a Lestizza, don Roberto Rinaldo ha voluto ricordare Michele Marangoni, morto a 28 anni sabato sera finendo fuori strada in via Piave, sulla strada che porta a Galleriano, a poca distanza dalla casa in cui abita sua mamma. E così lo ricordano gli amici, Michele Vuaine, un soprannome che compare anche sul suo profilo Facebook e che gli era rimasto appiccicato addosso da quando, da bambino, al centro estivo, per merenda si era portato le tegoline. «Sapeva relazionarsi con tutti, dal più giovane al più anziano. Era una persona d'oro. Una buonissima persona che portava gioia dovunque andasse. Si sentirà molto la sua mancanza», dicono gli amici. Alla Festa del dono di Villacaccia-Nespoledo, ieri, non c'era il labaro di Santa Maria in segno di lutto per la morte del ragazzo. Domani i funerali.

IL SACERDOTE

Don Roberto, che ha voluto parlare di Michele anche durante la funzione di ieri mattina, del ventottenne (che avrebbe compiuto 29 anni a novembre) ricorda l'allegria e «la cordialità». «Aveva anche dei bei sogni. Si era appena messo in proprio». Dopo gli studi all'Istituto Malignani di Udine e il lavoro come corriere Sda, infatti, Michele aveva cominciato a lavorare per conto suo come pittore. Ma aveva anche una grande passione per il calcio.

IL CALCIO

Anche chi lo ha visto con i tacchetti sul campo di pallone lo ricorda come «un bravissimo ragazzo sempre sorridente». Per tanti anni aveva giocato con la Polisportiva Lestizza, dal settore giovanile alla prima squadra, ma anche dopo aver smesso il calcio giocato aveva continuato a seguire le partite. La Polisportiva ieri sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un nastro nero in segno di lutto e un breve ricordo: «Ciao Michele, resterai sempre nei nostri cuori e ricorderemo sempre la tua bontà, disponibilità e simpatia».

IL SINDACO

Il sindaco di Lestizza Eddi Pertoldi ieri ha portato le condoglianze alla famiglia, alla mamma Loredana, poliziotta, che vive a Lestizza, e al papà William, anche lui nella Polizia, che risiede a Santa Maria, la frazione in cui abitava anche Michele. «Ho voluto esprimere il cordoglio mio e dell'amministrazione». Il destino tragico ha voluto che l'incidente sia avvenuto «a un centinaio di metri dalla casa di sua madre, che è accorsa dopo aver sentito il botto, assieme agli altri residenti delle sei villette a schiera per vedere cosa fosse accaduto». Fra le lamiere contorte, c'era suo figlio.

PONTEBBA

Lutto anche a Pontebba dove nel pomeriggio di ieri una pensionata è stata stroncata da un malore in una strada che dal centro di Pontebba porta alla frazione di Studena Bassa. Nel pomeriggio il paese ha visto passare di corsa l'ambulanza e i carabinieri, poi è arrivato l'elicottero. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per Silvana Baron, classe 1944, che in passato lavorava nella piccola azienda agricola di famiglia. Il sindaco Ivan Buzzi ha espresso il cordoglio della comunità ai familiari. «Ha avuto probabilmente un malore vicino a casa. È stata trovata sul ciglio della strada. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare». Tutto il paese si è stretto al marito di Silvana Enzo Buzzi e ai figli Isa ed Edi.