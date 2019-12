Incidente tra due Fiat: muore 39enne, ferito l'altro conducente

MARANO - Una persona è morta è un'altra rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all'alba di stamani tra Nimis e Tarcento (Udine). La vittima è un uomo di 39 anni, di Marano. L'uomo viaggiava alla guida di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, la vettura si è scontrata con una Fiat Stilo station wagon condotta da un altro uomo, a sua volta rimasto ferito. Inutili i soccorsi per il conducente della Punto. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli e i sanitari.

