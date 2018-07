Auto fuori strada nella notte: morto un 36enne, grave donna di 51 anni

di Paola Treppo

MANZANO, SAN GIOVANNI e CORNO (Udine) -in via della Muraglia a San Lorenzo diintorno alle 3 di oggi, domenica 22 luglio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Norm della Compagnia di Palmanova, un uomo diresidente aè morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate in una fuoriuscita autonoma di una Fiat Punto.Gravemente ferita una donna che viaggiava con lui, una 51enne originaria di Trieste e residente in una frazione diche ha riportato diverse lesioni tra cui la. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e sul luogo dell'incidente stradale sono giunti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli che hanno dato fattivo supporto al personale medico, oltre a mettere in sicurezza la macchina incidentata, poi posta sotto sequestro.Per il 36enne non c'era più nulla da fare; è stata tentata una lunga manovra di rianimazione poi è stato decretato il decesso e informato il magistrato di turno della Procura di Udine che ha rilasciato il nulla osta per la rimozione della salna. Il corpo senza vita del 36enne è stato composto in camera mortuaria dove oggi sarà eseguita una ispezione esterna. La donna di 51 anni è stata trasportata all'ospedale di Udine in gravi condizioni; non sarebbe comunque in pericolo di vita.