Investita mentre attraversa la strada, donna muore scaraventata sull'asfalto

CORNO DI ROSAZZO - Incidente mortale questa mattina, mercoledì 11 agosto, in pieno centro a Corno di Rosazzo, in provincia di Udine. Verso le ore 11.15, una donna è stata investita da un'automobile mentre stava attraversando la strada in prossimità del passaggio pedonale in piazza Divisione Julia, all'altezza dell'incrocio tra via Forum Julii (parte della strada regionale 356), via Pirona e via San Leonardo.

L'impatto è stato violento, la donna è stata scaraventata sull'asfalto e non è sopravvissuta nonostante il tempestivo intervento dell'ambulanza e dell'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.