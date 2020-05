Scontro tra utilitarie, madre di 3 figli vola fuori dall'auto e muore. Grave il compagno. Passante stroncato in bici

Un incidente mortale, per uno scontro tra due utilitarie, è avvenuto a metà pomeriggio di oggi, lunedì 4 maggio, a Codroipo, lungo la strada statale 13 all'incrocio tra viale Venezia e via Pordenone. Per cause al vaglio della Polizia locale, intervenuta assieme al servizio di elisoccorso Sores e i vigili del fuoco volontari di Codroipo e del Comando di Udine, nell'impatto una donna del posto, Giulia Comuzzi di 36 anni e madre di tre figli che viaggiava a bordo dell'auto condotta dal compagno, Emanuele Sandri (la cui famiglia gestisce il pub la Casa Matta a Biauzzo di Codroipo) che è stato poi ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine, è stata sbalzata all'esterno dell'autovettura che si è capovolta ruote all'aria, ed è morta sul colpo per la violenza dell'impatto. Ferito, ma non gravemente, invece l'uomo che si trovava alla guida dell'altra vettura. Dramma nel dramma: un uomo, Rosario Rigo, 75 anni uscito di casa per andare a vedere l'incidente allertato dalle sirene è morto cadendo dalla bicicletta sulla quale era salito, dopo aver sbattuto la testa su una pietra.



Violento scontro all'incrocio, un'auto si rovescia: feriti donna e uomo

Ultimo aggiornamento: 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA