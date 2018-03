Perde il controllo della moto, esce di strada e muore a 45 anni

di Paola Treppo

CASSACCO e TRICESIMO (Udine) - Un uomo di 45 anni di, I.T. le sue iniziali, èquesto pomeriggio di domenica 4 marzo a seguito delle gravissime ferite riportate in unaccaduto aintorno alle 17 di fronte al consorzio agrario.L'uomo era alla guida di unaquando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Fagagna, ha perso il controllo della due ruote che è finita sull'asfalto, sulla strada di ingresso al paese per chi arriva dalla statale 13 Pontebbana. L'impatto è stato molto violento e l'uomo,dalla moto, è parso subito in condizioni critiche.Soccorso tempestivamente dal personale medico di unainviata sul posto dalla centrale operativa Sores di Palmanova, è stato stabilizzato e caricato sull'autolettiga. Durante il trasporto in codice rosso all'di Udine è. Sul posto i vigili del fuoco.