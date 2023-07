Esce di strada con il camion e finisce nel canale, conducente muore sul colpo

CASTIONS DI STRADA - Un uomo ha perso la vita questo pomeriggio, 3 luglio, a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la Regionale 353 a Castions di Strada, località Bivio Paradiso. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo che stava conducendo ed è finito in un canale a bordo strada. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e l'elisoccorso.

Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Il personale medico infermieristico ha fatto il possibile per salvare l'uomo, ma hanno potuto solamente decretarne il decesso. Non si esclude che la morte sia dovuta ad un malore.