Scontro tra due furgoni nella notte in A4, morte due persone

PALMANOVA - È di due persone decedute e due ferite il bilancio del grave incidente avvenuto questa notte, venerdì 12 gennaio, poco dopo la mezzanotte sull'autostrada A4 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia.

I soccorsi

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova, l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro, l'equipaggio dell'automatica proveniente da Udine e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha fatto il possibile per le due persone più gravi per le quali non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Per una terza persona è stato disposto il trasferimento dal luogo dell'incidente all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza di Palmanova in codice verde. Per una quarta persona è stato disposto il trasporto con l'equipaggio dell'ambulanza di San Giorgio di Nogaro con a bordo del medico dell'automedica di Udine in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.