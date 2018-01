Si schianta in galleria contro il muro del bypass: autista muore sul colpo

di Paola Treppo

​TARVISIO (Udine) -lungo la autostradatraSud e Tarvisio Nord in direzione nord, verso il confine di Stato con undi nazionalità tedesca che è morto sul colpo dopo essersi schiantato all'altezza del chilometro 113 all'interno dellaTarvisio Nord mentre era alla guida del suo. L'uomo ha perso il controllo del mezzo pesante nel, forse per uno per una distrazione, andando a sbattere contro il muro che delimita l'ingresso a uninterno alla galleria, bypass di servizio che mette in collegamento la corsia nord con quella sud.Inutili i soccorsi del personale medico e dei vigili del fuoco: l'uomo è deceduto all'istante per le gravissime ferite riportate nello schianto delladi guida contro la parete di cemento. Sul posto sono è intervenuta la polizia stradale di Amaro, comandata dall'ispettore capo Sandro Bortolotti, per tutti i rilievi, gli accertamenti e per la viabilità. L'incidente, una fuoriuscita autonoma, si è verificato intorno alle 13.30 di oggi, martedì 16 gennaio. Al momento, alle ore 16, iltransita su una corsia e non si registrano code. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale della Direzione del 9° Tronco di Udine diper l'Italia, sono intervenuti anche i soccorsi meccanici.