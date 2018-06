Schianto sulla statale tra auto e moto: centauro muore sul colpo

di Paola Treppo

BERTIOLO e CODROIPO (Udine) - Incidente stradalelungo la statale Napoleonica all'altezza del territorio del comune di. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine e della stazione di Fagagna, intervenuti sul posto per i rilievi, un uomo è deceduto a seguito di un schianto tra una automobile e una moto; è successo poco dopo le 18 di oggi, sabato 9 giugno.A morire è stato il, Andrea Muzzin, 50 anni, di Codroipo, rovinato sulla carreggiata. Inutili i soccorsi. Era alla guida di una Bmw Ds. La vettura, una Ford Fusion, che usciva da una laterale, dalla zona del campo sportivo di Bertiolo, da via Stradalta, era condotta da un uomo di 67 anni di Bertiolo, P.I le sue iniziali, che è rimasto ferito, portato in ospedale con la autolettiga. I pompieri hanno fatto il possibile per rianimare il centauro ma per lui non c'era pià nulla da fare.Sul luogo dell'incidente, dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato una ambulanza da Codroipo e sono giunti anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo per la messa in sicurezza dei veicoli e un fattivo supporto al personale medico. La strada è stata chiusa al traffico ed è stato informato subito il magistrato di turno della Procura di Udine. Sul posto è atterrato anche l'elicottero sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido. I mezzi sono stati posti sotto. Sul posto anche la sindaca del piccolo paese del Medio Friuli.