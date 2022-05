Scontro auto contro camion lungo la Provinciale 95, nulla da fare per l'automobilista

VARMO - Incidente mortale questa mattina, 30 maggio, poco prima delle 11 sulla strada Provinciale 95 al chilometro 1 in località Madrisio, nel comune di Varmo. Per cause in corso di accertamento un’auto e un camion si sono scontrati violentemente.

Il conducente dell’auto è rimasto incastrato tra le lamiere e sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari intervenuti con l’elicottero. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. La vittima - G.L. le iniziali del suo nome - aveva 84 anni ed era nato a Lignano Sabbiadoro.

