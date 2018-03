Perde il controllo dell'auto, finisce nel canale e muore

di Paola Treppo

AQUILEIA (Udine) - Perde il controllo dell'auto, finisce neluna donna di Aquileia,. La donna era al volante di una Volkswagen Polo quando, percorrendo via San Girolamo, è uscita di strada, nel comune di. La vettura haed è finita nell'acqua di un canale che costeggia la carreggiata.Immediato l'allarme lanciato da chi transitava in quel momento in strada e ha visto la Volkswagen nel fosso. Erano da poco passate le 22 di ieri, venerdì 2 marzo. Sul posto è stata inviata una ambulanza e sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Palmanova. Per la donna, però, non c'era più nulla da fare se non decretare ile informare i parenti. Lutto ad Aquileia per la morte di Giuliana Zorzin; la donna aveva 74 anni. All'origine dell', che non ha coinvolto altri mezzi, potrebbe esserci anche un malore alla guida. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Uno dei pompieri si era calato in acqua con una guardia giurata per tantare di salvare la donna, estratta poi dall'abitacolo già senza vita.