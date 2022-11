Travolta da un'auto lungo la ex provinciale: nulla da fare per una donna, automobilista sotto choc

AQUILEIA - Investita da un'auto perde la vita per le gravi ferite riportate. Una donna è morta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 6 novembre, in località San Zili, nel territorio comunale di Aquileia a seguito di un incidente stradale, successo lungo la ex strada provinciale. Sul posto è immediatamente intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l'elisoccorso inviati dalla centrale Sores. Inutili purtroppo i tentativi di rianimazione per la donna e non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Sotto choc la persona che conduceva l'auto che non è stata comunque ospedalizzata.