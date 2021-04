Diciassettenne in bici gravissima dopo essere stata travolta da un'auto

Una ragazza di diciassette anni di Sedegliano, S.P., è gravissima dopo essere stata investita in bicicletta lungo la provinciale fra Rodeano e San Daniele. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 20 aprile. La ragazza è stata subito soccorsa dai sanitari, intervenuti sul posto in elicottero. Il sindaco di Sedegliano Dino Giacomuzzi è preoccupatissimo per la giovane promessa del ciclismo. «Una ragazza solare, sempre gentile e sorridente. Brava, educata e corretta, di una famiglia bravissima».