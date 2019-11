di Susanna Salvador

FAGAGNA (UDINE) Raccontare un figlio che non c'è più, che se ne è andato per sempre in una piovosa notte di novembre, è difficile quanto cercare un perché al dolore. Marco Burelli ha detto addio sabato notte a suo figlio Daniele, 16 anni: l'ha visto tra le lamiere dell'auto, ha gridato «ma mi hanno detto che non c'era più niente da fare», racconta con la voce che s'incrina, lasciando spazio a un singhiozzo. «A scuola era bravissimo, mi ha chiamato il...