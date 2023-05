Lignano, perde il controllo della moto e cade a terra: ferito centauro

LIGNANO SABBIADORO - Una persona è stata soccorsa dagli operatori sanitari la scorsa notte, a seguito delle ferite che ha riportato in un incidente stradale accaduto a Lignano Sabbiadoro in viale delle Arti. Per causa il corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza, i carabinieri della Compagnia di Latisana), ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è rovinato malamente a terra.

Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Il motociclista è stato preso in carico dal personale dell'ambulanza che l'ha trasportato al punto di Primo intervento (Ppi) di Lignano Sabbiadoro. Qui è stato prelevato dalla equipe dell'elisoccorso è trasportato, in volo, in codice giallo, stabile, cosciente, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.