Cade dal tetto del cantiere al supermercato Lidl, operaio morto sul colpo

UDINE - È volato giù dal tetto del supermercato Lidl di viale Venezia a Udine, per un giovane operaio di 34 anni non c'è stato niente da fare. La tragedia si è consumata nel pomeriggio poco prima delle 16 di oggi nel cantiere allestito al supermercato. Tutto è al vaglio degli investigatori arrivati sul posto.

Il giovane - di nazionalità kosovara - era salito sul tetto del supermercato dove è stato allestito il cantiere per l'ampliamento del negozio. Improvvisamente è però caduto di sotto, da una altezza di circa 5 metri. Subito sono stati attivati i soccorsi, arrivati in viale Venezia con i sanitari e i Vigili del fuoco.

Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita al giovane operaio non è servito. Sul posto i tecnici dell'azienda sanitari hanno avviato le indagini per capire se siano state rispettate tutte le normative sulla sicurezza.