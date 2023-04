Operaio di 23 anni ferito mentre installa un macchinario il giorno di Pasqua

UDINE - Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso a Pasqua di ieri per le ferite riportate in seguito a un incidente sul lavoro accaduto negli spazi di una attività produttiva di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, l'operaio ha riportato una ferita a una mano mentre stava installando un macchinario. Dopo la chiamata di aiuto arrivata al 112, i sanitari hanno portato il 23enne all'ospedale di Latisana, in condizioni non gravi.

