Incidente sul lavoro a Pozzuolo, cade da un'impalcatura: grave un operaio

POZZUOLO DEL FRIULI - Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 20 febbraio, in un'abitazione di Pozzuolo del Friuli, dove un operaio è caduto da un ponteggio, da circa un metro e mezzo di altezza. A dare l'allarme le persone che si trovavano con lui in quel momento. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo, segnalato inizialmente incosciente, è stato stabilizzato dalle equipes sanitarie e quindi è stato trasferito in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Per quanto di competenza, intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.