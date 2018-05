Con il papà per imparare il mestiere: sedicenne si amputa una mano

di Paola Treppo

PAVIA DI UDINE -in una azienda delladi, in uno stabilimento che si occupa di lavorazioni meccaniche e resta, lesionati da un macchinario tagliente. Vittima dell'infortunio sul lavoro undi 16 anni che aveva seguito il genitore nella ditta come stagista, perPer cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dell'azienda sanitaria, dei carabinieri del Norm della Compagnia di Palmanova e dei vigili del fuoco del Comando di Udine, l'adolescente ha riportato una semidel polso e della mano. Immediata la chiamata di aiuto con una telefonata al numero di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il Nue 112.La centrale Sores di Palmanova ha inviato tempestivamente sul posto, nella zona produttiva di Pavia di Udine, una ambulanza e ha disposto il decollo dell'elicottero dalla vicina elibase di Campoformido. Il ragazzino, che ha perso molto sangue ma che è sempre rimasto desto, è stato stabilizzato e trasportato in volo al centro didella mano dell'ospedale di Pordenone.La ferita è molto grave ma il 16enne non è in pericolo di vita. L'infortunio si è verificato oggi, mercoledì 9 maggio, poco dopo le 13.30. Di quanto accaduto è stato subito informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine che disporrà tutte le verifiche del caso.