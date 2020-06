Operaio cade dal tetto del capannone e batte la testa, grave in ospedale

SEDEGLIANO (Udine) Un uomo di 61 anni è caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre stava facendo dei lavori di manutenzione in una falegnameria di Sedegliano, in provicia di Udine. Secondo una ricostruzione, attorno alle 13 l'uomo stava controllando la copertura di un capannone quando ha ceduto il controsoffitto facendolo precipitare al suolo.



Subito soccorso dai colleghi, sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Codroipo e di Udine e l'elicottero sanitario: dopo averlo stabilizzato sul posto - il paziente è sempre rimasto cosciente - il ferito è stato trasferito all'ospedale di Udine, in prognosi riservata per il grave trauma cranico riportato nell'impatto.



Le indagini vengono svolte dai Carabinieri della locale stazione e dagli ispettori dell'Azienda sanitaria: l'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro.