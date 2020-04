Incastrato con il braccio nel macchinario, grave un operaio

Con il braccio incastrato nella macchina operatrice, un operaio finisce in ospedale. Un incidente sul lavoro si è verificato stamani, poco dopo le 10, in un'acciaieria di Remanzacco (Udine). Per cause in corso di accertamento, un operaio è rimasto con un braccio incastrato in una macchina operatrice ancora in funzione. Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Udine in codice giallo. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Udine con le pattuglie delle stazioni di Tricesimo e Remanzacco, i Vigili del Fuoco e personale di medicina del lavoro dell'Asl di Udine. Toccherà proprio al personale dell'azienda sanitaria valutare se siano state rispetatte tutte le norme sulla sicurezza.