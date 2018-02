di Paola Treppo

L'incidente si è verificato nel tratto tra Udine Sud e il bivio A4/A23 e ha richiesto la chiusura dello svincolo in entrata a Udine Sud e del tratto fra Udine Sud e il Bivio A4/A23. È stata istituita l'uscita obbligatoria a Udine Sud per chi proviene da Tarvisio. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, i soccorsi meccanici, l'Elisoccorso e la Polizia Stradale. Alle 16 si registrano 3 chilometri di coda nel tratto interessato dal sinistro.



TRAFFICO - AGGIORNAMENTO ALLE 17

Alle 17 le operazioni di rimozione dei mezzi sono in fase conclusiva; entro breve verrà fatto defluire il traffico bloccato - sono tre i chilometri di coda - e poi l'autostrada sarà riaperta.

UDINE TARVISIO - Gravissimolungo laA23con due auto e dueche si sonoper cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, all'elicottero del 118 e al personale di Autovie Venete. Una persona, in auto con altre quattro, è. Ci sarebbero ancheIl furgone che arrivava da Udine ha centrato un'auto innescando unche la precedeva. La giovane donna è morta sul colpo incastrata tra le lamiere, mentre i due conducenti delle auto sono stati trasportati in gravi condizioni ai pronto soccorso di Udine e Cattinara. All'ospedale di Udine sono state trasportate anche altre due persone, con traumi minori., aveva 33 anni e risiedeva a, in provincia di Udine. La giovane era in compagnia di alcuni colleghi che con lei lavoravano al supermercato Lidl.Sono rimasti feriti un cittadino polacco di 27 anni, P.A., accolto in codice verde all'ospedale di Palmanova in ambulanza. Si tratta del ragazzo che, per cause in corso di accertamento, ha tamponato le due auto. Sulla prima auto, una Polo, viaggiava solo un 43enne di Palmanova, rimasto miracolosamente ferito lieve. È stato accolto anche lui in ospedale a Palmanova. Non è grave. Sulla seconda auto tamponata, finita sotto un camion fermo in coda, la Golf, c'erano tre persone.. Poi al volante c'era 42enne di Villa Santina, S.N. le sue iniziali, che versa in gravissime condizioni, elitrasportato in ospedale. Al suo fianco, sul sedile anteriore destro, un 32enne di Osoppo, E.V. assistito dalla equipa medica sull'eliambulanza che lo ha trasportato in volo al pronto soccorso.