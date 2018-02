Gravissimo incidente tra 2 auto e 2 camion in A23: un morto Chiuso il tratto Udine Sud-Bivio A4

di Paola Treppo

L'incidente si è verificato nel tratto tra Udine Sud e il bivio A4/A23 e ha richiesto la chiusura dello svincolo in entrata a Udine Sud e del tratto fra Udine Sud e il Bivio A4/A23. È stata istituita l'uscita obbligatoria a Udine Sud per chi proviene da Tarvisio. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, i soccorsi meccanici, l'Elisoccorso e la Polizia Stradale. Alle 16 si registrano 3 chilometri di coda nel tratto interessato dal sinistro.

UDINE TARVISIO - Gravissimolungo laA23con due auto e dueche si sonoper cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, all'elicottero del 118 e al personale di Autovie Venete. Una persona, in auto con altre quattro, è. Ci sarebbero anche