L'auto finisce contro il muro di una casa, donna molto grave

OSOPPO Auto contro il muro: è in gravi condizioni la conducente coinvolta in un grave incidente verso le 21 di domenica 9 maggio a Osoppo, fra via Matteotti e via Fabris. Per cause in corso di accertamento, l'automobilista, una giovane di origini straniere, residente nella zona, che stava tornando a casa, avrebbe perso il controllo della sua Lancia Ypsilon, che ha finito la sua corsa contro il muro di un'abitazione, schiantandosi. Violento l'impatto. La persona che era nell'auto è stata trasportata in ospedale a Udine: a quanto si è appreso, le sue condizioni sarebbero molto grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona e una pattuglia della Polizia per i rilievi di legge.