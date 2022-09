Cade dal monopattino a Grado, 40enne ricoverata in gravi condizioni

GRADO - Una donna di 40 anni, di Grado (Gorizia), è caduta dal monopattino e ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Udine. L'incidente è avvenuto questa mattina 2 agosto, nella località turistica isontina: ad accorgersi della presenza della ferita, stesa sull'asfalto, sono stati alcuni passanti, attorno alle 6. Non ci sono testimoni oculari di quanto avvenuto.

La donna ha riportato un serio trauma cranico. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasferita in elicottero al Santa Maria della Misericordia, in prognosi riservata. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto: a causa del trauma, la ferita non è riuscita a fornire una ricostruzione lucida. Tra le ipotesi all'origine della caduta potrebbe anche esserci una forte raffica di vento: ieri, sempre a Grado, un kitesurfista sloveno aveva riportato politraumi per una caduta durante una performance con il mare grosso