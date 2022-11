Incidente in giardino, cade da una pianta di 3 metri, grave pensionato

BUJA - Versa in condizioni serie un uomo di oltre 80 anni di età che oggi, 1 novembre, intorno alle 17, è caduto, per cause da appurare, da una pianta, altezza di circa 3 metri, rovinando a terra in un fondo agricolo/giardino, riportando gravi lesioni. Dopo la chiamata di aiuto, è stato immediato l'intervento degli infermieri della Sores che hanno inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso. Il pensionato è stato trasportarlo in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo.